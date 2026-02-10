Samsun’u deviren trabzon gözünü derbiye dikti

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında kritik Samsunspor deplasmanından zaferle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Bordo-Mavililer, bu zorlu deplasmanda 4 maç aradan sonra kazanarak hem üzerindeki ölü toprağını attı hem de psikolojik eşiği aştı. Fatih Tekke'nin "5 maçlık zorlu bir periyoda giriyoruz" diyerek önemine dikkat çektiği serinin ilk ayağını kayıpsız geçen Fırtına, oyun disiplini ve skor üstünlüğüyle göz doldurdu. Ligin ikinci yarısındaki ilk 4 haftada hanesine 10 puan yazdıran Karadeniz Fırtınası, toplamda 45 puana ulaştı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN YÜKSEK PUAN

Bu tablo, 2021-22 şampiyonluk sezonunda (aynı dönemde 50 puan) yakalanan başarıdan bu yana, 21. haftalar baz alındığında ulaşılan en yüksek puan seviyesi olarak kayıtlara geçti. Şimdi tüm gözler, şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemek ve derbi galibiyeti özlemine son vermek için oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Fırtına evindeki derbide rakibini mağlup ederek zirveye 1 adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

FIRTINA EVİNDE YIKILMIYOR

Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alarak puanını 45'e çıkardı ve yerini korudu. Sahasında oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, bu performansını F.Bahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

MUÇİ REKORA KİLİTLENDİ

Muçi 12 gol 5 asistle kariyerinin en verimli sezonuna koşuyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe maçıyla birlikte bir sezondaki gol rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 9, kupada ise 3 gole imza atan Arnavut yıldız, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Haber:Yunus Emre Sel