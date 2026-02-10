Premier Lig'de kıran kırana maç: Tottenham Hotspur - Newcastle United
Premier League’de salı gecesi alt sıraları yakından ilgilendiren bir randevu oynanacak. Ligde sezonun 11. yenilgisi riskini taşıyan Tottenham Hotspur ile Newcastle United, alt yarı mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte dört maçlık yenilmezlik serisi, cumartesi günü Manchester United karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetle sona ererken, Newcastle da Brentford karşısında sahasında 3-2 kaybetmenin ardından toparlanma arayışıyla sahaya çıkacak.
Tottenham'ın 2025-26 iç saha ve deplasman lig sürecinde Thomas Frank yönetiminde öne çıkan başlıklardan biri, yaşanan puan kayıplarıyla birlikte artan kadro eksikleri oldu. Old Trafford'daki yenilginin gölgesinde, takım kaptanı Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesi ve maçın farklı anlarında yaşanan problemler, Spurs'ün bu sezon ligde 10. yenilgisine uzanan süreci belirledi. Mücadelede Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'in golleri Tottenham'ın hanesine bir mağlubiyet daha yazdırırken, Destiny Udogie'nin sakatlığı da savunma hattındaki soru işaretlerini büyüttü.
Sezonda Avrupa arenasının Tottenham için daha "nefes aldıran" bir alan olduğu vurgulanırken, son 16 turunun henüz uzak olması nedeniyle ligde önceliğin, düşme hattına doğru çekilmemek olduğu öne çıktı. Reigning (son şampiyon) UEFA Europa League şampiyonu Tottenham, 18. sıradaki West Ham United ile arasındaki farkın altı puana indiği bir tabloda, Premier Lig'deki son yedi maçında galibiyet alamadı. İç sahada da Tottenham Hotspur Stadium'daki son 11 lig maçında sadece bir galibiyete ulaşılması, baskıyı da beraberinde getirdi.
Tottenham'ın son mağlubiyeti ayrıca, ligde üst üste beşinci kez en az iki gol yediği bir seriyi işaret etti. Savunmadaki eksiklerin yeniden artmasıyla birlikte bu serinin salı gecesi altı maça çıkma ihtimali de gündeme geldi.
NEWCASTLE ÜÇ MAÇTIR KAYIP!
Newcastle'da ise Eddie Howe üzerindeki baskının arttığı bir dönemde Brentford yenilgisi öne çıktı. Magpies, tüm kulvarlarda Liverpool ve Manchester City maçlarının ardından üçüncü kez üst üste kaybederken; lig özelinde de üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Newcastle'ın PSV Eindhoven galibiyetinden bu yana beş maçtır kazanamadığı süreç, takımın lig tablosunda alt yarıda kalmasına yol açtı.
Konuk ekibin deplasman performansı da sezon boyunca gündemdeki başlıklardan biri oldu. Newcastle, 2025-26 lig sezonunda dış sahada oynadığı maçların sadece ikisinde birden fazla gol bulabildi; bu iki karşılaşmanın Everton ve Burnley maçları olduğu bilgisi paylaşıldı. Buna karşın Newcastle'ın son yıllarda Tottenham'a karşı aldığı sonuçlar, eşleşmenin maç önü notlarında dikkat çeken bir diğer unsur oldu.
SON 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI
Newcastle'ın Tottenham'a karşı son yedi Premier Lig maçının beşini kazandığı bilgisi öne çıkarken, iki takımın geçen yılki lig randevusunun 2-2 bittiği ve bu maçta Romero'nun iki golle skora katkı verdiği hatırlatıldı. Ancak Tottenham kaptanının bu kez cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, salı gecesi öncesi kritik değişkenlerden biri olarak öne çıktı.
ROMERO CEZALI SAKATLIK LİSTESİ KABARDI
Romero'nun Spurs kariyerindeki altıncı kırmızı kartı ve bu sezonki ikinci Premier Lig kırmızı kartı sonrası dört maçlık cezaya girdiği, bu nedenle Newcastle maçının yanı sıra yaklaşan North London derby karşılaşmasını da kaçıracağı belirtildi. Udogie'nin uyluk sakatlığının da oyuncuyu devre dışı bırakacağı kaydedilirken, Tottenham'da sakatlık listesinde James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Richarlison, Pedro Porro ve Kevin Danso gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı. Öte yandan Djed Spence'in baldır probleminden dönerek Newcastle maçıyla birlikte kadroya yeniden dahil olmasının beklendiği, bu gelişmenin ardından yeni transfer Souza için sol bekte ilk Premier Lig başlangıcının ertelenebileceği ifade edildi.
Newcastle cephesinde Brentford maçının ardından yeni bir sakatlık sorunu bildirilmediği, Lewis Miley ile Anthony Gordon'un durumlarının ise net olarak "kesin dışarıda" şeklinde tanımlanmadığı aktarıldı. Buna karşın Joelinton ile Emil Krafth'ın bir süre daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği, Tino Livramento ile Fabian Schar'ın da haftalar sürebilecek sakatlıkları nedeniyle kısa vadede dönmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Brentford maçındaki performans sonrası Newcastle'da bazı değişikliklerin masada olduğu, devre arasında oyundan alınan Jacob Murphy ve Joe Willock için kadro planlamasında farklı ihtimallerin değerlendirilebileceği, ayrıca Yoane Wissa'nın yerine Nick Woltemade seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtildi.
MUHTEMEL 11'LER
TOTTENHAM:Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Gallagher; Simons, Solanke, Kolo Muani
NEWCASTLE UNITED:Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Woltemade, Barnes