Premier Lig'de kıran kırana maç: Tottenham Hotspur - Newcastle United

Tottenham'ın 2025-26 iç saha ve deplasman lig sürecinde Thomas Frank yönetiminde öne çıkan başlıklardan biri, yaşanan puan kayıplarıyla birlikte artan kadro eksikleri oldu. Old Trafford'daki yenilginin gölgesinde, takım kaptanı Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesi ve maçın farklı anlarında yaşanan problemler, Spurs'ün bu sezon ligde 10. yenilgisine uzanan süreci belirledi. Mücadelede Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'in golleri Tottenham'ın hanesine bir mağlubiyet daha yazdırırken, Destiny Udogie'nin sakatlığı da savunma hattındaki soru işaretlerini büyüttü.

Sezonda Avrupa arenasının Tottenham için daha "nefes aldıran" bir alan olduğu vurgulanırken, son 16 turunun henüz uzak olması nedeniyle ligde önceliğin, düşme hattına doğru çekilmemek olduğu öne çıktı. Reigning (son şampiyon) UEFA Europa League şampiyonu Tottenham, 18. sıradaki West Ham United ile arasındaki farkın altı puana indiği bir tabloda, Premier Lig'deki son yedi maçında galibiyet alamadı. İç sahada da Tottenham Hotspur Stadium'daki son 11 lig maçında sadece bir galibiyete ulaşılması, baskıyı da beraberinde getirdi. Tottenham'ın son mağlubiyeti ayrıca, ligde üst üste beşinci kez en az iki gol yediği bir seriyi işaret etti. Savunmadaki eksiklerin yeniden artmasıyla birlikte bu serinin salı gecesi altı maça çıkma ihtimali de gündeme geldi.