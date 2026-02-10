PFDK'dan 3 Süper Lig takımına ceza!

Açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 40 bin lira para cezası uyguladı.

Selçuk İnan'ın takımı Kocaelispor, son maçını 2-1 kazandı (AA)

SELÇUK İNAN'A MEN

Kurul, Kocaelispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira ceza verdi. Aynı dosyada, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası kesildi.

BEŞİKTAŞ'A 580 BİN LİRALIK TOPLAM CEZA

Beşiktaş hakkında da farklı başlıklarda yaptırım kararı çıktı. Kurulun, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 120 bin ve saha olayları sebebiyle 440 bin lira olmak üzere toplamda 580 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.