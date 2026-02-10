Londra’da dev randevu: West Ham Premier Lig'de Manchester United'ı ağırlıyor

West Ham'ın Premier Lig'de üst sıralardaki takımlara karşı oynadığı son 16 iç saha maçının yalnızca birini kazanabildiği bilgisi paylaşılırken, Manchester United'ın Londra Stadyumu'na yaptığı son üç ziyarette de mağlup olduğu hatırlatıldı.

Ocak ayında Queens Park Rangers, Sunderland ve Tottenham'ı mağlup ettiği belirtilen West Ham'ın, son beş maçta dört galibiyetle sezonun ilk 22 maçındaki galibiyet sayısını geride bıraktığı aktarıldı. Buna karşın iç saha performansının istenen seviyede olmadığı notu da maç öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Turf Moor'daki galibiyetin, bir önceki hafta Chelsea karşısında yaşanan yenilgininin ardından West Ham için kritik bir toparlanma olduğu belirtildi. Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekibin 18. sırada yer aldığı, alt bölgedeki tabloda Nottingham Forest'ın üç puan gerisinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

KADRO DURUMU: EKSİKLER ve OLASI DEĞİŞİKLİKLER

Manchester United'da sakatlık tablosunun değişmediği; Patrick Dorgu ile Matthijs de Ligt'un forma giyemeyeceği ve Mason Mount'un dönüşünün de olası görünmediği aktarıldı. Kısa toparlanma aralığı nedeniyle teknik ekibin bazı değişiklikleri değerlendirebileceği; Benjamin Sesko ve Noussair Mazraoui isimlerinin adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

West Ham cephesinde ise teknik ekibin cezalı Jean-Clair Todibo'dan yararlanamayacağı, tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski'nin sakatlığının bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Todibo'nun Chelsea maçındaki kırmızı kartının ardından Axel Disasi'nin Burnley karşısında ilk maçına çıktığı ve bu kez güçlü rakibe karşı iç sahada taraftarın önüne çıkmasının beklendiği kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER: BRUNO, BOWEN ve SUMMERVILLE

Manchester United'da Bruno Fernandes'in kulüp kariyerinde toplam 200 gole katkıya ulaştığı, ayrıca bu sezon Premier Lig'de deplasmanda sekiz gole asist yaptığı ve tek sezonda deplasman asist rekorunu kırmak için bir asist daha yapması gerektiği aktarıldı. Mevcut rekorun 2001-02 sezonunda Ryan Giggs ile paylaşıldığı bilgisi de maç öncesi notlar arasında yer aldı.

West Ham'da kaptan Jarrod Bowen'un Manchester United'a karşı Premier Lig'de son beş maçta attığı üç golle oluşan istatistiğini geliştirmek istediği belirtilirken, Summerville'in tüm kulvarlarda üst üste altıncı maçında da gol bulmayı hedeflediği dile getirildi.