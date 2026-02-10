Londra’da dev randevu: West Ham Premier Lig'de Manchester United'ı ağırlıyor
Salı gecesi Londra Stadyumu’nda Premier League mücadelesi oynanacak; West Ham United, Manchester United’ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, Burnley galibiyetinin ardından son altı maçta beşinci kez kazanmayı hedeflerken; konuk takım, Tottenham Hotspur karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin moraliyle Londra’ya gelecek. Karşılaşmanın gündeminde, Michael Carrick yönetiminde üst üste galibiyet serisini büyüten Manchester United’ın form grafiği ile West Ham’ın alt sıralardan uzaklaşma planı yer alıyor.
- Manchester United, Michael Carrick yönetiminde Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve Premier Lig'de dördüncü sıradaki konumunu korudu.
- Bruno Fernandes ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle kazanılan Tottenham maçında konuk ekip 10 kişi kalmıştı.
- Manchester United, üçüncü sıradaki Aston Villa ile puan farkını üçe indirerek üst sıra hedefini güçlendirdi.
- West Ham United, Burnley deplasmanında Crysencio Summerville ve Taty Castellanos'un golleriyle 2-0 kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.
- West Ham, 18. sırada yer alırken Manchester United'ın Londra Stadyumu'na yaptığı son üç ziyarette mağlup olduğu hatırlatıldı.
Ev sahibi ekip, cumartesi günü Burnley deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından hafta içi oynanacak maçta son altı karşılaşmadaki beşinci zaferini kovalıyor. Konuk ekip ise Tottenham Hotspur karşısında 10 kişi kalan rakibini 2-0 mağlup ederek Londra'ya moralli geliyor.
CARRICK DÖNEMİNDE YÜKSELİŞ: UNITED'DA SERİ BÜYÜYOR
Tottenham karşılaşmasında kaptan Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından Manchester United'da Michael Carrick yönetimindeki toparlanma dikkat çekti. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar ligde dördüncü sıradaki konumunu korudu.
Old Trafford'da oynanan mücadelede Bryan Mbeumo, etkili bir korner organizasyonunun ardından takımını öne geçirirken; Bruno Fernandes maçın son bölümlerinde skoru belirleyen golü kaydetti. Manchester United, bu galibiyetle Arsenal, Manchester City ve Fulham karşılaşmalarının ardından Tottenham'ı da yenerek üst üste dördüncü kez kazandı.
DÖRDÜNCÜLÜK YARIŞI KIZIŞTI: FARK ÜÇE İNDİ
Manchester United, bu sonuçla dördüncülük yarışında Chelsea ve Liverpool'un önünde kalmayı sürdürdü. Konuk ekip ayrıca üçüncü sıradaki Aston Villa ile puan farkını üçe indirerek üst sıra hedefini güçlendirdi.
Carrick'in kalıcı teknik direktörlük için adaylığını kuvvetlendirdiği süreçte Manchester United'ın, onun döneminde çıktığı her maçta en az iki gol atması da hücumdaki üretkenliğin sürdüğüne işaret etti.
GOL SERİSİ VE DEPLASMAN TABLOSU: UNITED'DA İSTİKRAR VURGUSU
Manchester United'ın tüm kulvarlarda oynadığı son 14 maçın tamamında gol bulduğu, son olarak kasım ayında Everton ile iç sahada kaybettiği karşılaşmada gol atamadığı bilgisi öne çıktı. Deplasman performansında ise son dokuz dış saha maçının yalnızca birinde mağlup olduğu notu paylaşıldı.
WEST HAM KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR
West Ham, son dönemde topladığı puanlarla alt sıralardan uzaklaşma planını öne çıkardı. Hammers'ın ligde son 12 puanın 9'unu hanesine yazdırdığı ve Burnley karşısında alınan galibiyetle kümede kalma umutlarını güçlendirdiği aktarıldı.
Burnley maçında ilk yarıda formda isim Crysencio Summerville ile yeni transfer Taty Castellanos'un golleri skoru belirledi. Burnley'nin yakaladığı önemli fırsatlara rağmen, ilham verici performans sergilediği belirtilen Mads Hermansen'in geçilemediği vurgulandı.
CHELSEA YENİLGİSİ SONRASI TOPARLANMA ve PUAN DURUMU BASKISI
Turf Moor'daki galibiyetin, bir önceki hafta Chelsea karşısında yaşanan yenilgininin ardından West Ham için kritik bir toparlanma olduğu belirtildi. Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekibin 18. sırada yer aldığı, alt bölgedeki tabloda Nottingham Forest'ın üç puan gerisinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Ocak ayında Queens Park Rangers, Sunderland ve Tottenham'ı mağlup ettiği belirtilen West Ham'ın, son beş maçta dört galibiyetle sezonun ilk 22 maçındaki galibiyet sayısını geride bıraktığı aktarıldı. Buna karşın iç saha performansının istenen seviyede olmadığı notu da maç öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.
LONDRA STADYUMU NOTLARI: TARİHSEL VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR
West Ham'ın Premier Lig'de üst sıralardaki takımlara karşı oynadığı son 16 iç saha maçının yalnızca birini kazanabildiği bilgisi paylaşılırken, Manchester United'ın Londra Stadyumu'na yaptığı son üç ziyarette de mağlup olduğu hatırlatıldı.
KADRO DURUMU: EKSİKLER ve OLASI DEĞİŞİKLİKLER
Manchester United'da sakatlık tablosunun değişmediği; Patrick Dorgu ile Matthijs de Ligt'un forma giyemeyeceği ve Mason Mount'un dönüşünün de olası görünmediği aktarıldı. Kısa toparlanma aralığı nedeniyle teknik ekibin bazı değişiklikleri değerlendirebileceği; Benjamin Sesko ve Noussair Mazraoui isimlerinin adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.
West Ham cephesinde ise teknik ekibin cezalı Jean-Clair Todibo'dan yararlanamayacağı, tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski'nin sakatlığının bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Todibo'nun Chelsea maçındaki kırmızı kartının ardından Axel Disasi'nin Burnley karşısında ilk maçına çıktığı ve bu kez güçlü rakibe karşı iç sahada taraftarın önüne çıkmasının beklendiği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN İSİMLER: BRUNO, BOWEN ve SUMMERVILLE
Manchester United'da Bruno Fernandes'in kulüp kariyerinde toplam 200 gole katkıya ulaştığı, ayrıca bu sezon Premier Lig'de deplasmanda sekiz gole asist yaptığı ve tek sezonda deplasman asist rekorunu kırmak için bir asist daha yapması gerektiği aktarıldı. Mevcut rekorun 2001-02 sezonunda Ryan Giggs ile paylaşıldığı bilgisi de maç öncesi notlar arasında yer aldı.
West Ham'da kaptan Jarrod Bowen'un Manchester United'a karşı Premier Lig'de son beş maçta attığı üç golle oluşan istatistiğini geliştirmek istediği belirtilirken, Summerville'in tüm kulvarlarda üst üste altıncı maçında da gol bulmayı hedeflediği dile getirildi.
MUHTEMEL 11'LER
WEST HAM UNITED:Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos
MANCHESTER UNITED:Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha