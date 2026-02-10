Christopher Nkunku'dan göndermeli transfer açıklaması
Christopher Nkunku, devre arası transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılmasına rağmen ocak ayında AC Milan’dan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Fransız oyuncu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada transfer iddialarını “söylenti” olarak nitelendirirken odağının yalnızca Milano temsilcisiyle sahaya çıkmak olduğunu vurguladı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Nkunku, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte ocak ayında Milan'dan ayrılma fikrinin hiç gündeminde olmadığını ifade etti. Oyuncu, transfer haberlerine dair süreçte menajerinin kendisine tekliflerden bahsetmediğini, bu nedenle çıkan haberleri "söylenti" olarak gördüğünü dile getirdi.
KONSANTRASYON VURGUSU
Transfer iddialarının kendisini rahatsız edip etmediği sorulan Nkunku, futbol dünyasında çok sayıda konuşma ve iddia üretildiğini, bu nedenle önemli olan şeylere odaklanmak istediğini belirten bir yanıt verdi. Milan'ın resmi kanallarında yer alan açıklamalarında da benzer şekilde "konsantrasyon" vurgusu öne çıktı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla 20 maçta süre alırken 6 gol ve 2 asistlik katkı verdi.