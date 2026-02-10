Christopher Nkunku'dan göndermeli transfer açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Nkunku, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte ocak ayında Milan'dan ayrılma fikrinin hiç gündeminde olmadığını ifade etti. Oyuncu, transfer haberlerine dair süreçte menajerinin kendisine tekliflerden bahsetmediğini, bu nedenle çıkan haberleri "söylenti" olarak gördüğünü dile getirdi.

Christopher Nkunku'nun adı uzun süre Fenerbahçe ile anıldı (EPA)

KONSANTRASYON VURGUSU

Transfer iddialarının kendisini rahatsız edip etmediği sorulan Nkunku, futbol dünyasında çok sayıda konuşma ve iddia üretildiğini, bu nedenle önemli olan şeylere odaklanmak istediğini belirten bir yanıt verdi. Milan'ın resmi kanallarında yer alan açıklamalarında da benzer şekilde "konsantrasyon" vurgusu öne çıktı.