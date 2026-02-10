Chelsea'nin Premier Lig'deki rakibi Leeds United
Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds United’ı ağırlayacak. Batı Londra ekibi, Liam Rosenior yönetiminde yakaladığı kusursuz Premier Lig serisini sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip son haftalardaki form grafiğini başkent deplasmanına taşımaya hazırlanıyor.
Rosenior'un göreve gelişinden bu yana Chelsea'nin ligde oynadığı dört karşılaşmayı da kazanması, salı gecesine dair beklentiyi yükselten ana başlıklardan biri oldu. Leeds ise son beş lig maçının üçünü kazanarak moral tazeledi ve zorlu deplasman öncesi ritmini korudu.
ROSENIOR'LA DÖRTTE DÖRT: İÇ SAHADA KRİTİK EŞİK
Chelsea, yeni teknik adamla birlikte art arda gelen zorlu Londra derbileri serisini kayıpsız geçmeyi başardı. Bu süreçte ev sahibi ekip; Brentford'u 2-0, Crystal Palace'ı 3-1 ve West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek ligde dörtte dört yaptı. Serinin son halkası ise cumartesi günü Molineux'da Wolverhampton Wanderers karşısında alınan 3-1'lik galibiyet oldu.
Wolves deplasmanındaki galibiyette Cole Palmer'ın ilk yarıda yaptığı hat-trick belirleyici rol oynadı. Bu sonuç, Arsenal'a karşı EFL Cup yarı finalinde toplamda 4-2'lik skorla turnuvaya veda edilmesinin ardından gelen güçlü bir reaksiyon olarak öne çıktı. Rosenior'un tüm kulvarlarda çıktığı ilk dokuz maçta şehir rakiplerine karşı evde ve deplasmanda yaşanan iki yenilgi, şu ana kadarki tek olumsuz not olarak yansıdı.
Premier Lig'de 5. sırada yer alan Chelsea, ilk dört hattının yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor. Maviler, 6. sıradaki Liverpool ile arasındaki farkı da dört puana çıkarmış durumda. Salı günü alınacak galibiyet, Şampiyonlar Ligi yarışında avantajı büyütmenin yanı sıra Rosenior'u Eylül 2018'de Maurizio Sarri'den bu yana, görevdeyken ilk üç iç saha lig maçını kazanan ilk Chelsea teknik direktörü konumuna taşıyacak.
Ancak Chelsea'nin hafta içi maçlarındaki lig karnesi dikkat çekiyor. Maviler, bu sezon hafta içi oynadığı üç Premier Lig maçında galibiyet alamadı; bu periyotta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlardan biri de aralık ayında Elland Road'da Leeds'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi olarak kayıtlara geçti.
LEEDS'TE HEDEF "DUBLE": HIZLI BAŞLANGIÇLAR ÖNE ÇIKTI
Leeds, bu eşleşmede lig dublesi yapmayı 1991-92'deki şampiyonluk sezonundan bu yana ilk kez başarmayı hedefliyor. Daniel Farke yönetimindeki ekip, geçen cuma Nottingham Forest'ı sahasında 3-1 mağlup ederek salı gecesi öncesi moral buldu ve bu galibiyetin temelinde hızlı başlangıç etkisi öne çıktı.
Beyazlar, Jayden Bogle, Noah Okafor ve Dominic Calvert-Lewin'in golleriyle kısa sürede 3-0'ı yakaladı. Lorenzo Lucca'nın geç dakikalarda bulduğu gol ise skoru belirlerken, karşılaşmanın genel tablosunu değiştirmedi.
Leeds, bir önceki maçta lider Arsenal karşısında ağır bir yenilgi yaşamıştı. Buna rağmen bu sonuç, son 12 lig maçındaki yalnızca iki yenilgiden biri olarak dikkat çekti; aynı dönemde 4 galibiyet ve 6 beraberlik alındı. Bu tablo, sezonun ilk 13 maçında gelen sekiz yenilgiye kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etti.
Bu çıkışla Leeds, 16. sıraya yükseldi ve düşme hattının altı puan üzerinde konumlandı. Önlerinde 13 maçlık bir süreç bulunurken, salı günü alınacak olumlu bir sonuçla tehlike bölgesinden daha da uzaklaşma hedefi öne çıktı.
DEPLASMAN TABLOSU ZORLU: BRIDGE'DE SERİ DETAYI
Leeds'in dış saha karnesi ise başkent deplasmanı öncesi en kritik başlıklardan biri olarak öne çıktı. Konuk ekip, deplasmanda oynadığı 12 Premier Lig maçının yedisini kaybetti ve dış sahada topladığı 7 puanla alt sıralarda kaldı; yalnızca Burnley (5) ve Wolves (3) deplasmanda daha az puan toplayabildi.
Stamford Bridge cephesinde de Leeds adına olumsuz bir seri dikkat çekiyor. Leeds, ligde burada oynadığı son yedi maçta galibiyet alamadı ve son altı ziyaretin tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekibin Bridge'deki son üst lig galibiyetinin 1999'a uzandığı bilgisi öne çıktı.
KADRO DURUMU VE ÖNE ÇIKANLAR
Chelsea'de Jamie Gittens ile Tosin Adarabioyo'nun hamstring sorunları nedeniyle forma giymesinin beklenmediği aktarıldı. Dario Essugo ve Romeo Lavia'nın uyluk bölgesindeki problemler nedeniyle iyileşme sürecini sürdürdüğü, Levi Colwill'in ise ciddi diz sakatlığının ardından henüz hazır olmadığı belirtildi. Filip Jorgensen'in durumu belirsiz görünürken, fit olsa bile kalede Robert Sanchez'in önüne geçmesinin düşük ihtimal olduğu notu paylaşıldı.
Wolves maçında Andrey Santos'un yaşadığı darbe sonrası karşılaşmanın son bölümünde oyundan alınması, oyuncunun salı günü sahada olup olmayacağına dair soru işareti oluşturdu. Buna karşılık Rosenior'un, son iki maçı kaçıran Reece James'in yeniden aday kadroya dönebileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Cole Palmer'ın Molineux'da kaydettiği üçleme, onu Premier Lig tarihinde ilk yarıda üç kez hat-trick yapan ilk oyuncu konumuna taşıdı. İngiliz yıldızın bu maça yüksek özgüvenle çıkması ve Joao Pedro'nun hemen arkasında görev almasının beklendiği belirtildi.
Leeds cephesinde Dominic Calvert-Lewin'in yine en ileri uçta başlamasının öngörüldüğü, Calvert-Lewin'in Jaka Bijol ve Ao Tanaka ile birlikte 2001'de Mark Viduka'dan bu yana aynı sezonda Chelsea'ye karşı hem iç sahada hem deplasmanda gol atan oyuncular arasında yer alan üç isimden biri olduğu vurgulandı. Ocak ayında Chelsea'den kiralık sözleşmesi sona eren ve geçici olarak Leeds'e katılan Facundo Buonanotte'nin ise geçen hafta Daniel James ile Lukas Nmecha'nın dönüşleri sonrası taktik gerekçelerle kadroya alınmadığı ve bu maçta da dışarıda kalabileceği ifade edildi. Daniel James ve Lukas Nmecha yeniden seçenek haline gelirken, Anton Stach'ın tek ciddi eksik adayı olduğu ve bu nedenle Farke'nin neredeyse tam kadro alternatiflerle sahaya çıkmasının beklendiği aktarıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J Pedro
Leeds United:Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor