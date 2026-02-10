Chelsea'nin Premier Lig'deki rakibi Leeds United

Rosenior'un göreve gelişinden bu yana Chelsea'nin ligde oynadığı dört karşılaşmayı da kazanması, salı gecesine dair beklentiyi yükselten ana başlıklardan biri oldu. Leeds ise son beş lig maçının üçünü kazanarak moral tazeledi ve zorlu deplasman öncesi ritmini korudu.

ROSENIOR'LA DÖRTTE DÖRT: İÇ SAHADA KRİTİK EŞİK

Chelsea, yeni teknik adamla birlikte art arda gelen zorlu Londra derbileri serisini kayıpsız geçmeyi başardı. Bu süreçte ev sahibi ekip; Brentford'u 2-0, Crystal Palace'ı 3-1 ve West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek ligde dörtte dört yaptı. Serinin son halkası ise cumartesi günü Molineux'da Wolverhampton Wanderers karşısında alınan 3-1'lik galibiyet oldu.

Wolves deplasmanındaki galibiyette Cole Palmer'ın ilk yarıda yaptığı hat-trick belirleyici rol oynadı. Bu sonuç, Arsenal'a karşı EFL Cup yarı finalinde toplamda 4-2'lik skorla turnuvaya veda edilmesinin ardından gelen güçlü bir reaksiyon olarak öne çıktı. Rosenior'un tüm kulvarlarda çıktığı ilk dokuz maçta şehir rakiplerine karşı evde ve deplasmanda yaşanan iki yenilgi, şu ana kadarki tek olumsuz not olarak yansıdı.

Premier Lig'de 5. sırada yer alan Chelsea, ilk dört hattının yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor. Maviler, 6. sıradaki Liverpool ile arasındaki farkı da dört puana çıkarmış durumda. Salı günü alınacak galibiyet, Şampiyonlar Ligi yarışında avantajı büyütmenin yanı sıra Rosenior'u Eylül 2018'de Maurizio Sarri'den bu yana, görevdeyken ilk üç iç saha lig maçını kazanan ilk Chelsea teknik direktörü konumuna taşıyacak.

Ancak Chelsea'nin hafta içi maçlarındaki lig karnesi dikkat çekiyor. Maviler, bu sezon hafta içi oynadığı üç Premier Lig maçında galibiyet alamadı; bu periyotta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlardan biri de aralık ayında Elland Road'da Leeds'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi olarak kayıtlara geçti.