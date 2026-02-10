Beşiktaş sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekiyor

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş son 3 sezonda evinde yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. Siyah- Beyazlılar bu sezon ligde iç sahada oynadığı 11 maçın 5'inde puan kaybetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Siyah-Beyazlılar Samsun, Gaziantep FK ve Alanya ile de berabere kalarak evinde 12 puan bıraktı. Kartal geçen sezon ise evinde oynadığı 18 maçın 7'sinde 19 puan bıraktı. Siyah-Beyazlılar 2023-24 sezonunda ise evinde 19 maça çıktı.

ZİRVE YARIŞINDA OLABİLİRDİ

Kartal söz konusu süreçte 9 kez kayıp yaşadı evinde tam 23 puan bıraktı. Bu sezon 37 puanla 5. sırada yer alan Siyah- Beyazlılar 12 puanlık kayıp yaşamasa şu anda 49 puanla şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktı. Kartal kalan maçlarda evinde kayıp yaşamak istemiyor.

NDIDI'YE CENAZE İZNİ

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta babası vefat eden Wilfred Ndidi'nin cenaze törenine katılmak için yarın (bugün) teknik heyetin izni dahilinde Nijerya'ya gideceğini duyurdu.

BAŞAKŞEHİR STARTI VERİLDİ

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla ara vermeden başladı. Alanya maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.