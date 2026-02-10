Bellingham Milli gururumuz Arda’yı kıskanıyor

İspanyol basınının önemli yayın organlarından Marca'nın yazarı Carlos Carpio, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Jude Bellingham ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. Carpio yazısında "Bellingham'ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu Real Madrid için faydalı olacak çünkü Arda Güler ile birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor, otoritesini dayatmaya çalışarak onu gölgede bırakıyor ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen lider bir rol üstleniyor. Şu anda Arda Güler yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı" ifadelerini kullandı. Arda Güler bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler bu sezonki etkili performansıyla İspanyol devinde öne çıkan isimlerinden biri durumunda. Bellingham bu sezon 28 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla 10 gole katkı yaptı.