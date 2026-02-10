2026'da FIFA kokartı takacak hakemlerin listesi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılında FIFA kokartı ile görev yapacak hakemleri açıkladı. Listede futbolun yanı sıra futsal ve plaj futboluna da yer verildi. İşte o isimler...
Ülkemizi uluslar arası organizasyonlarda FIFA kokartı takarak temsil edecek ve görev yapacak hakemler, Türkie Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
İnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede,
FIFA Hakemi olarak Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın
FIFA Yardımcı Hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay
FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam
FIFA Plaj Futbolu Hakemi olarak Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz yer almıştır."