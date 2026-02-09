Vincenzo Montella'dan Juventus'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Montella, Juventus'un Torino'daki tesislerini ziyaret etti. İtalyan teknik adam, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ve teknik ekip ile bir araya geldi.

KENAN YILDIZ İLE GÖRÜŞME

Montella, Juventus ziyaretinde A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede milli futbolcunun durumu ve gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.