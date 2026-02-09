Vincenzo Montella'dan Juventus'a ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya’daki kulüp ziyaretlerine Juventus ile devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Montella, Juventus'un Torino'daki tesislerini ziyaret etti. İtalyan teknik adam, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ve teknik ekip ile bir araya geldi.
KENAN YILDIZ İLE GÖRÜŞME
Montella, Juventus ziyaretinde A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede milli futbolcunun durumu ve gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
MİLLİ TAKIM EKİBİ DE ZİYARETTE YER ALDI
Juventus tesislerindeki ziyarette A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da Montella'ya eşlik etti. Üçlü, ziyaret kapsamında Juventus'un antrenmanını da yerinde izledi.
SIRADAKİ DURAK INTER
Montella ve milli takım teknik heyeti, İtalya temasları kapsamında yarın Inter Kulübü'nü ziyaret edecek.