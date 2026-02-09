Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı!

Kurul toplantısında ayrıca karşılaşma günü alınacak güvenlik önlemleri de masaya yatırıldı. Stadyum çevresinde yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor yetkililerinin trafik düzenlemelerine yönelik yaptığı çalışmalar paylaşıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Trabzon Valisi Tahir Şahin, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, maç günü trafik yoğunluğunun en aza indirileceğini belirtti. Şahin, alınan önlemler sayesinde taraftarların yalnızca futbola odaklanacağı, sorunsuz bir futbol akşamı yaşanacağına inandığını ifade etti.

KRİTİK DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ KARAR

Alınan bu kararla birlikte, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Trabzonspor–Fenerbahçe mücadelesi, yalnızca ev sahibi takım taraftarlarının tribünde yer alacağı bir atmosferde oynanacak.