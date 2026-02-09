Super Bowl LX finalinde nefes kesen maç! Şampiyon Seattle Seahawks
ABD’nin en büyük spor organizasyonlarından NFL’in şampiyonluk karşılaşması olan Super Bowl LX, tarihi anlara sahne oldu. Seattle Seahawks, Kaliforniya’nın Santa Clara kentinde yer alan Levi’s Stadium’da oynanan finalde New England Patriots’ı 29-13 mağlup ederek kulüp tarihindeki ikinci Super Bowl şampiyonluğunu kazandı.
Karşılaşmada Seattle Seahawks savunması belirleyici rol oynadı. Patriots'ın oyun kurucusu Drake Maye, maç boyunca Seahawks savunması karşısında zor anlar yaşadı. Maye, mücadele süresince altı kez sack'e uğradı ya da oyun dışı bırakıldı. Seattle savunması, Patriots hücumuna neredeyse tüm maç boyunca alan tanımadı.
İLK TOUCHDOWN SON ÇEYREKTE GELDİ
Finalin ilk üç çeyreğinde skor üretimi sınırlı kalırken, karşılaşmadaki ilk touchdown dördüncü çeyrekte kaydedildi. Patriots cephesinde yaşanan bir fumble sonrası topu kapan Seattle, Sam Darnold'ın pasını AJ Barner ile buluşturdu. Bu oyun, skoru 19-0'a taşıdı ve maçın kırılma anı oldu.
JASON MYERS'TAN SUPER BOWL REKORU
Seattle Seahawks adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri de Jason Myers oldu. Myers, maçta beş field goal isabeti sağlayarak Super Bowl tarihinde bir rekora imza attı. Patriots adına Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı farkı azaltarak kısa süreli bir umut yarattı.
Ancak Seattle savunması, Drake Maye'in iki pasını interception ile keserek geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu interception'lardan birinin touchdown'la sonuçlanması, Seahawks'ın galibiyetini kesinleştirdi.
KENNETH WALKER TARİHE GEÇTİ
Seattle Seahawks forması giyen Kenneth Walker, Super Bowl LX'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Walker, karşılaşmada yaklaşık 124 metrelik koşu performansıyla, Super Bowl tarihinde son 28 yılın en uzun koşu mesafesine ulaşan oyuncu oldu.
Ayrıca Kenneth Walker, 1998 yılından bu yana Super Bowl'da MVP seçilen ilk running back olarak NFL tarihine geçti.
SEATTLE SEAHAWKS İKİNCİ KEZ ZİRVEDE
Bu sonuçla birlikte Seattle Seahawks, kulüp tarihinde ikinci kez Super Bowl kupasını müzesine götürdü. Seahawks, savunma ağırlıklı oyun planı ve disiplinli performansıyla finalin mutlak hakimi oldu.
BAD BUNNY'NİN DEVRE ARASI ŞOVU GÜNDEM OLDU
Super Bowl LX'in devre arası gösterisinde Grammy ödüllü Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny sahne aldı. Tamamı İspanyolca şarkılardan oluşan performans, Super Bowl tarihinde bu ölçekte bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny'nin sahne performansı, ABD'de yalnızca müzik dünyasında değil, siyasi arenada da geniş yankı uyandırdı.
TRUMP'TAN SERT TEPKİ
Bad Bunny'nin devre arası şovu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da hedefinde yer aldı. Trump, sanatçının tamamen İspanyolca gerçekleştirdiği performansı sert sözlerle eleştirerek gösteriyi "korkunç, iğrenç ve Amerika'ya hakaret" olarak nitelendirdi. Bad Bunny'nin, Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik eleştirileriyle biliniyor olması tartışmaları daha da alevlendirdi.
SUPER BOWL BİLETLERİ CEP YAKTI
Seattle Seahawks ile New England Patriots arasında oynanan Super Bowl LX öncesinde bilet fiyatları da dikkat çekti. Final maçında en ucuz koltuk fiyatlarının 6 bin doların üzerine çıktığı belirtildi. Bu yılki organizasyon, son yılların en pahalı Super Bowl finalleri arasında yer aldı.