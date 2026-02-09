Super Bowl LX finalinde nefes kesen maç! Şampiyon Seattle Seahawks

Karşılaşmada Seattle Seahawks savunması belirleyici rol oynadı. Patriots'ın oyun kurucusu Drake Maye, maç boyunca Seahawks savunması karşısında zor anlar yaşadı. Maye, mücadele süresince altı kez sack'e uğradı ya da oyun dışı bırakıldı. Seattle savunması, Patriots hücumuna neredeyse tüm maç boyunca alan tanımadı.

Finalin ilk üç çeyreğinde skor üretimi sınırlı kalırken, karşılaşmadaki ilk touchdown dördüncü çeyrekte kaydedildi. Patriots cephesinde yaşanan bir fumble sonrası topu kapan Seattle, Sam Darnold'ın pasını AJ Barner ile buluşturdu. Bu oyun, skoru 19-0'a taşıdı ve maçın kırılma anı oldu.

JASON MYERS'TAN SUPER BOWL REKORU

Seattle Seahawks adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri de Jason Myers oldu. Myers, maçta beş field goal isabeti sağlayarak Super Bowl tarihinde bir rekora imza attı. Patriots adına Mack Hollins'in 32 metrelik touchdown'ı farkı azaltarak kısa süreli bir umut yarattı.

Ancak Seattle savunması, Drake Maye'in iki pasını interception ile keserek geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu interception'lardan birinin touchdown'la sonuçlanması, Seahawks'ın galibiyetini kesinleştirdi.