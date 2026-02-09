Milli gururumuz Alperen All-Star

Milliyıldızımız Alperen Şengün, kariyerinde ikinci kez All-Star seçildi. Koçlar tarafından seçilen yedekler kadrosunda yer alamayan Alperen Şengün, OKC Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın yaşadığı sakatlığın ardından Dünya Karması'na davet edildi. Alperen Şengün, bu davetle birlikte üst üste ikinci kez All-Star maçında boy göstermiş olacak. Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets formasıyla 20.8 sayı – 9.4 ribaund – 6.3 asist ortalamaları yakaladı. Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All- Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets ve A Milli Basketbol Takımı formasıyla bu sezon da sahada etkileyici performansını sürdürüyor.

SON KARŞILAŞMADA TRIPLE DOUBLE

Houston Rockets, milli gururumuz Alperen Şengün'ün triple-double yaptığı mücadelede lider Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti. Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Thunder'da Shai Gilgeous- Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymedi.