2.01’lik santrfor rakiplerin korkulu rüyası

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Onuachu, Süper Lig gol'deki sayısını 15'e yükseltti ve formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fırtına onun gol attığı maçlarda yenilmedi... Gol serisini bu sezon ligde üçüncü kez üst üste 3 maça taşıyan 2.01'lik dev santrfor, ilk dönemindeki performansını da şimdiden yakalamış durumda..

DEV FORVET DURMUYOR!..

Onuachu, Trabzonspor ile 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon ise aynı gol sayısına yalnızca 18 maçta ulaşarak dikkat çekti. Yıldız golcü, ligde atılan gollerin %36'sına imza attı. Ayrıca 5 ve üzeri golü bulunan oyuncular arasında en yüksek gole çevirme oranına sahip isim olan Onuachu, yüzde 28,3'lük oranla (15 gol / 53 şut) bu alanda zirvede yer alıyor.

NWAIWU PARMAK ISIRTTI

Samsunspor maçındaki performansı ile Nwaiwu büyük beğeni topladı. 66 pasın 61'inde isabet sağlayan Nijeryalı defans, girdiği 4 hava topu mücadelesinden de ikisini kazandı.

OĞUZ AYDIN İSYANI

Son dakikada gelen veto... Trabzonspor'un Oğuz Aydın transferi iptal oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin basın toplantısında "Aldık diye düşünüyorduk ama!" sözleriyle işaret ettiği oyuncunun Oğuz Aydın olduğu netleşti. Fenerbahçe'den görüşme izni alan Trabzonspor, oyuncuyla tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın'ın Bordo- Mavililer'e yeşil ışık yaktığı bilgisi paylaşıldı. Ancak işlemler tamamlanmak üzereyken Fenerbahçe, "Transfer yapamadık, bu nedenle Oğuz'u veremeyiz" diyerek süreci durdurdu. Bu durum ise Karadeniz takımı cephesinden tepkilere neden oldu.

Haber:Yunus Emre Sel