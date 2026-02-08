Talisca varsa sorun yok! Gol yollarında ezber bozan yıldız

Santrfor bölgesine Sidiki Cherif dışında takviye yapılmaması, Sarı- Lacivertli taraftarlar arasında soru işaretleri oluşturmuştu. Uzun lig maratonunda santrfor eksikliğinin problem yaratabileceği yönündeki yorumlara rağmen, eldeki veriler bu endişelerin abartılı olabileceğini gösteriyor. Talisca kariyeri boyunca santrfor olarak görev aldığı 52 karşılaşmada 36 gol kaydetti.

İSTİKRARLI SKOR KATKISI

Yaklaşık %70'lik gol oranı, Talisca'nın 9 numara pozisyonunda ne kadar etkili olabildiğini net biçimde ortaya koyuyor. 32 yaşındaki futbolcu on numarada da istikrarlı bir skor katkısı sundu. Bu bölgede çıktığı 196 maçta 98 gol atan Sambacı yıldız, %54'lük gol yüzdesiyle takımlarını hücumda sürekli ayakta tutmayı başardı. Ancak rakamlar, Talisca'nın ceza sahasına yakın oynadığında daha öldürücü olduğunu gösteriyor. Bu durum ise Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpicek cinsten.

KANTE BOMBA GİBİ

Fransız N'Golo Kante, Sarı-Lacivertli takımla antrenmanda adeta göz doldurdu. 34 yaşındaki dünya yıldızı kusursuz bir performans sergiledi. Kante, Sarı-Lacivertliler'deki tüm sağlık testlerinden başarıyla geçti ve hazır olduğu sinyalini verdi. Fransız yıldız, yarın Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahada olacak. Orta sahadaki dinamizmi ve enerjisiyle takımına büyük güç katması beklenen Kante, taraftarın heyecanını zirveye taşıdı. Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına dün Samandıra'da başladı.

EN-NESYRI ŞOK ETTİ

Fenerbahçe'nin Kante transferiyle birlikte Al Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En Nesyri, yeni takımındaki ilk maçını 90 dakika oynayıp şut atamadan tamamladı.

TAKIMININ HER ŞEYİ

