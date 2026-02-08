Sergen Yalçın Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı

Sergen Yalçın Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. (Görsel İHA'dan alınmıştır)

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın,"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada" dedi.

Oyuncularının çok mücadele ettiğini belirten Sergen Yalçın, "Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..." ifadelerini kullandı.

Maçın sonuna eklenen uzatmaya tepki gösteren Sergen Yalçın, "6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten" şeklinde konuştu.