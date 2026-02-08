İşte Kara Kartal'ın yeni transferi

Beşiktaş, geride kalan transfer döneminden sonra kadrosunda büyük bir değişiklik yaşadı. Siyah-Beyazlılar'da Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek gibi isimlerle yollar ayrıldı. Kara Kartal, Hyen-Gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asslani, Yasin Özcan, Emmanuel Agbadou, Devis Vasquez ve Amir Murillo gibi isimleri kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın daha önce de bahsettiği gibi kadroda büyük bir değişime gidildi. Siyah- Beyazlılar'da 7 yeni transfer 11'e monte olacak. Beşiktaş, sezonun geri kalanında, yeni transferlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele edecek.

Beşiktaş yeni golcüsü Oh için Belçika kulübü Genk'e 14 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.