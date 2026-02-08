Beşiktaş kış transfer döneminde en çok para harcayan kulüplerden

Beşiktaş kış transfer döneminde harcadığı parayla dikkatleri çekiyor. Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları kattı. Bu operasyon karşılığında ise kasasından hatırı sayılır bir parayı çıkardı. Kartal, yeni transferleri için 52 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Avrupa'da transferde en çok para harcayan takımlar sıralamasında 6. sırada yer aldı. İlk 10'da ise iki Türk takımının yer alması dikkat çekti.

REKOR CITY'DE

Fenerbahçe, 37 milyon Euro ile sıralamada 8. basamakta bulunuyor. Avrupa'da kış transfer sezonunda en çok para harcayan kulüp ise 95 milyon Euro ile İngiliz devi Manchester City. Beşiktaş, Wolves'tan Agbadou için 18 milyon Euro, Genk'in golcüsü Hyeongyu Oh için ise 14 milyon Euro ödedi.

SAHADA SAVAŞIRIM

Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, önemli başarılar yaşamak istediğini söyledi. Sahada bir lider gibi oynamayı sevdiğini vurgulayan Agbadou, "Sahada takımım için savaşırım. Oynadığım her maçta takımım için yüzde yüzümü vermek isterim. Her zaman en iyisini vermek için çabalarım. Takım arkadaşlarıma hep iyi enerji vermek için uğraşırım. Şimdi de yeni bir deneyime başlamak için heyecanlıyım. Burası, daha önce edindiğim tecrübelerden farklı olacak" diye konuştu.

GÖZLER YİNE KAPTANDA

Alanya maçında Beşiktaş'ın en büyük kozu yine Orkun Kökçü olacak. Ligde Eyüp ve Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçlarında rakip ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev yaptı. Orkun, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.