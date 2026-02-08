Anfield Road'da büyük şok! Liverpool - Manchester City: 1-2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede deplasmanda geriye düşen Manchester City, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, Liverpool aradığı golü ikinci yarıda buldu. Mücadelenin 74. dakikasında Dominik Szoboszlai, ceza sahası dışından kullandığı frikikte topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. Bu gol, maçın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.
MANCHESTER CITY SON ANDA AYAĞA KALKTI
Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Manchester City, baskısını artırdı. Konuk ekip, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin uzatma anlarında ise City penaltı kazandı.
HAALAND PENALTIYI ATTI, MAÇ BİTTİ
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Erling Haaland, hata yapmadı ve Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte konuk ekip, zorlu Anfield deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.
SZOBOSZLAI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Liverpool adına gecenin talihsiz anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. Maçın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ HAFTA
Bu galibiyetin ardından Manchester City ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Liverpool ise 39 puanda kaldı. Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.