Anfield Road'da büyük şok! Liverpool - Manchester City: 1-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, Liverpool aradığı golü ikinci yarıda buldu. Mücadelenin 74. dakikasında Dominik Szoboszlai, ceza sahası dışından kullandığı frikikte topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. Bu gol, maçın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

MANCHESTER CITY SON ANDA AYAĞA KALKTI

Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Manchester City, baskısını artırdı. Konuk ekip, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin uzatma anlarında ise City penaltı kazandı.

HAALAND PENALTIYI ATTI, MAÇ BİTTİ

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Erling Haaland, hata yapmadı ve Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte konuk ekip, zorlu Anfield deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.