Ajax tükenmeye devam ediyor!
Hollanda Eredivisie’nin 22. haftasında AZ Alkmaar ile Ajax karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu’nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi AZ Alkmaar ikinci yarının başlarında öne geçti. 52. dakikada Wouter Goes, attığı golle takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından Ajax oyunda dengeyi kurmaya çalıştı.
AJAX SON SANİYEDE PUANI KURTARDI
Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Ajax, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Kian Fitz-Jim'in kaydettiği golle skor 1-1'e geldi ve Amsterdam temsilcisi deplasmandan bir puanla ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Ajax, ligdeki puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, maç fazlasına rağmen lider PSV'nin 17 puan gerisinde kaldı. AZ Alkmaar ise hanesine bir puan daha ekleyerek 33 puana ulaştı.
SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI
Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise deplasmanda Excelsior ile karşılaşacak.