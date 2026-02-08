Ajax tükenmeye devam ediyor!

Kasper Dolberg (EPA)

AJAX SON SANİYEDE PUANI KURTARDI

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Ajax, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Kian Fitz-Jim'in kaydettiği golle skor 1-1'e geldi ve Amsterdam temsilcisi deplasmandan bir puanla ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Bu sonucun ardından Ajax, ligdeki puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, maç fazlasına rağmen lider PSV'nin 17 puan gerisinde kaldı. AZ Alkmaar ise hanesine bir puan daha ekleyerek 33 puana ulaştı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise deplasmanda Excelsior ile karşılaşacak.