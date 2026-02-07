Sambacı yıldızdan bekletilen karara çok büyük tepki

Brezilyalı orta saha Fred'le ilgili dikkat çekici bir perde arkası ortaya çıktı... Edinilen bilgilere göre 32 yaşındaki Sambacı futbolcu, ismi Kante transferiyle anılmaya başlandığı dönemde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yanına giderek durumu netleştirmek istedi. Fred'in hocasına, "Beni gönderiyor musunuz?" diye sorduğu öğrenildi. Bu süreçte Ajax'tan Fred için bir kiralama teklifi geldi. Ancak Brezilyalı futbolcu, kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı. Kulübe, "Kısa dönem için gelmeyeyim" mesajını ilettiği bilgisi paylaşıldı.

SAMBACI ADETA İSYAN ETTİ

Öte yandan Fransız yıldız orta saha oyucusu Kante'nin transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi, Fred'le olası ayrılık planını askıya aldı. Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı-Lacivertliler'in, yeniden Fred'le temasa geçtiği öğrenildi... Bu kez Brezilyalı futbolcudan oldukça net bir tepki geldi. Fred'in, "Takım kalmadı. Ben nereye gideyim? Madem böyle bir planlama vardı, bu dakikaya kadar neden beklettiniz?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

FENER'İN YÜKSELEN YILDIZI

Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, son haftalardaki yükselen performansıyla Sarı-Lacivertli takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Ligin son haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Nene, fark yaratan isim oldu. Mücadelenin 61. dakikasında Musaba'nın yerine sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo'nun şık pasını gole çevirerek tribünleri ayağa kaldırdı. Bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükselten Nene, bir önceki hafta Göztepe karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta takımına skor katkısı sağladı. Hızı, bitiriciliği ve doğru zamanda doğru yerde olmasıyla dikkat çeken Malili futbolcu, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

ALİ DEMİRBİLEK FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen 17 yaşındaki genç yetenek Ali Demirbilek'i kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Ali Demirbilek'in özellikle orta saha ve kanat bölgelerinde sergilediği performans, Sarı-Lacivertliler'in genç yetenek politikasına uygun bir adım olarak değerlendiriliyor.