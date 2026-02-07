Napoli’ye niyet Aslan’a kısmet! Lemina'nın sözleşmesi uzuyor

Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey'u kadrosuna katarak sağ kanadını güçlendirdi. Transferle ilgili ilginç bir detay ise dikkat çekti. İtalyan medyasındaki habere göre, Sacha Boey, İtalyan devi Napoli'nin değerlendirdiği bir oyuncuydu. İtalyan ekibi onu kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti. İtalyan ekibi onun için maliyet araştırmasına da başlamıştı. Sakatlanan Di Lorenzo'nun yerine Boey'u düşünüyorlardı. Fakat, Di Lorenzo beklenenden daha önce sahalara döndü. Bunun üzerine Napoli, transferden vazgeçti. Sonrasında Boey Galatasaray'a transfer oldu.Boey'u geride bıraktığımız transfer sezonunun başlarında Marsilya da transfer etmek istedi. Ancak Fransız kulübü ilerleyen günlerde transferde geri adım attı ve başka isimlere yöneldi

MARIO LEMINA'NINSÖZLEŞMESİ UZUYOR

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Galatasaray'da 15 maç barajını aşan Lemina'nın sözleşmesi aynı maaş üzerinden +1 yıl daha otomatik olarak uzuyor. G.Saray yönetimi isterse, yıldız oyuncunun maaşında düzeltme de yapabilir. Bu sezon 26 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı. Okan Buruk, Lemina'yı hem stoper hem de orta sahada kullanabiliyor.