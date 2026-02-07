Kırmızı Şeytanlar keyiften 4 köşe! Manchester United - Tottenham: 4-0 | MAÇ SONUCU

Bryan Mbeumo Manchester Untied'ın ilk golünü attı (EPA)

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Tottenham'da maçın 29. dakikasında Cristian Romero kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Londra temsilcisi, karşılaşmanın geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı ve Old Trafford'dan puansız ayrıldı.

CARRICK DÖNEMİNDE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Manchester United, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar getirilen Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, Carrick ile daha önce Manchester City, Arsenal ve Fulham karşılaşmalarından da galibiyetle ayrılmıştı.

ALTAY BAYINDIR YEDEK KULÜBESİNDE KALDI

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, Tottenham karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı.