Kırmızı Şeytanlar keyiften 4 köşe! Manchester United - Tottenham: 4-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham’ı konuk etti. Old Trafford’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. Kırmızı Şeytanlar, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak skor üstünlüğünü korudu.
TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI
Tottenham'da maçın 29. dakikasında Cristian Romero kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Londra temsilcisi, karşılaşmanın geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı ve Old Trafford'dan puansız ayrıldı.
CARRICK DÖNEMİNDE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET
Manchester United, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar getirilen Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, Carrick ile daha önce Manchester City, Arsenal ve Fulham karşılaşmalarından da galibiyetle ayrılmıştı.
ALTAY BAYINDIR YEDEK KULÜBESİNDE KALDI
Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, Tottenham karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini sekiz maça çıkaran Manchester United, puanını 44'e yükseltti. Galibiyet hasreti yedi maça çıkan Tottenham ise 29 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR BELLİ OLDU
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.