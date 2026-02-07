Katalanlar farklı galip! Barcelona - Mallorca: 3-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren goller maçın farklı bölümlerinde geldi. Katalan ekibi, 29. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, 61. dakikada Lamine Yamal ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 83. dakikada Marc Bernal belirledi.

Lamine Yamal (EPA)

LİDERLİK KORUNDU PUAN FARKI SÜRDÜ

Mallorca karşısında aldığı bu galibiyetle Barcelona, ligdeki puanını 58'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konuk ekip Mallorca ise bu sezonki 11. yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Mallorca ise sahasında Real Betis'i konuk edecek.