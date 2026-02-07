Kara Kartal'ın file bekçisi arayışı son gün hamlesi gerçekleşti

Mert Günok'un ayrılığının ardından 1 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş bu isteğini transferin son gününde noktaladı. Siyah-Beyazlılar, Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Kartal, 27 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiraladı. Satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı ve tecrübeli eldiven için Roma'ya bir kiralama ücreti ödenmeyeceği öğrenildi. Vasquez'in yarım sezon için 200 bin euro civarında bir ücret alacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon başında Milan'dan Roma'ya transfer olan 1.95'lik eldiven hiç forma şansı bulamadı. Fiziksel olarak hazır durumda olan tecrübeli kalecinin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı da gelen bilgiler arasında

SOL BEK YAZA KALDI

Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar görüştüğü isimlerle bir sonuca ulaşamayınca sol bek transferini yaz sezonuna bıraktı. Vasques, vatandaşı Oscar Cordaba'nın ardından Beşiktaş'ta görev yapan 2. Kolombiyalı kaleci olacak.