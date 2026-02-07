Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı!
İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcunun kontratının 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.
Juventus'tan yapılan duyuruya göre 21 yaşındaki genç yıldız, kulübüyle 4,5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmayla birlikte Kenan Yıldız'ın uzun vadeli planlamada Juventus'un önemli parçalarından biri olarak konumlandırıldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte 9 gol ve 8 asist üreterek 17 gole doğrudan katkı sağladı. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği istikrarlı performans, sözleşme uzatma kararında belirleyici etkenlerden biri oldu.
MİLLİ FORMAYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
A Milli Takım kariyerinde de düzenli olarak forma şansı bulan Kenan Yıldız, ay-yıldızlı forma ile bugüne kadar 26 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.
PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Dünya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak ifade ediliyor. Genç yaşına rağmen ulaştığı bu seviye, Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.