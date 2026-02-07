Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı!

Juventus'tan yapılan duyuruya göre 21 yaşındaki genç yıldız, kulübüyle 4,5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmayla birlikte Kenan Yıldız'ın uzun vadeli planlamada Juventus'un önemli parçalarından biri olarak konumlandırıldığı belirtildi.

Kenan Yıldız 4.5 yıl daha Juventus't a (AFP) SEZON PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte 9 gol ve 8 asist üreterek 17 gole doğrudan katkı sağladı. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği istikrarlı performans, sözleşme uzatma kararında belirleyici etkenlerden biri oldu.