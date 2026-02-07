Guirassy ipten aldı! Wolfsburg - Borussia Dortmund: 1-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller, ilk yarının son bölümünde ve maçın son dakikalarında geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Wolfsburg ise ikinci yarıda baskısını artırarak 52. dakikada Konstantinos Koulierakis'in kaydettiği golle eşitliği sağladı.

SON SÖZ GUIRASSY'DEN GELDİ

Mücadelenin son bölümünde oyunun kontrolünü yeniden eline alan Borussia Dortmund, 87. dakikada Serhou Guirassy'nin attığı golle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.