Guirassy ipten aldı! Wolfsburg - Borussia Dortmund: 1-2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga’nın 21. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 2-1’lik skorla kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller, ilk yarının son bölümünde ve maçın son dakikalarında geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Wolfsburg ise ikinci yarıda baskısını artırarak 52. dakikada Konstantinos Koulierakis'in kaydettiği golle eşitliği sağladı.
SON SÖZ GUIRASSY'DEN GELDİ
Mücadelenin son bölümünde oyunun kontrolünü yeniden eline alan Borussia Dortmund, 87. dakikada Serhou Guirassy'nin attığı golle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, ligdeki puanını 48'e yükseltti. Wolfsburg ise sahasında aldığı mağlubiyetle 19 puanda kaldı.
SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI
Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk edecek. Wolfsburg ise deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak.