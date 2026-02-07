Gineli golcü Serhou Guirassy Fenerbahçe’nin transfer listesinde

Fenerbahçe hücum hattında En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayırırken, bu ayrılıkların ardından yalnızca 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif kadroya dahil edildi. İki santrforun gidişine karşılık tek bir forvet transfer edilmesi, özellikle taraftar cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. Angers'ten transfer edilen genç oyuncunun potansiyeline kimsenin itirazı olmasa da, henüz 19 yaşında olan bir futbolcunun Fenerbahçe gibi hedefleri büyük bir takımda tüm kulvarlarda yükü tek başına taşımasının zor olduğu görüşü hakim. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda "Santrfor bölgemizde ciddi bir eksik var. Transfer planlaması tamamen yanlış yapılmış durumda. Genç oyuncu Sidiki Cherif tek başına lig, Avrupa ve kupa maratonunu kaldıramaz. Şampiyonluk yolunda bu eksiklik çok büyük kayıplara yol açabilir" ifadeleriyle yönetime tepki göstererek mutsuzluğunu dile getirdi.

SERHOU GUIRASSY TRANSFERİ OLMADI

Sarı-Lacivertliler'in Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'nin transferi için çok büyük uğraşları verdiği belirtilmişti... Ancak Kanarya, 29 yaşındaki Gineli forvet oyuncusunu ara dönemde kadrosuna katamadı.