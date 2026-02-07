Galatasaray'ı yeni transferleri kesmedi radarda yeni oyuncular var!

Galatasaray'da çalışkanlığı ve disiplini ile göz dolduran Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncuya geride bıraktığımız transfer döneminde 3 Premier Lig ekibinin teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin ise bu teklifleri anında geri çevirdiği bildirildi. 2024 yılında Freiburg'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Macar yıldız, performansıyla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon 30 maçta görev alan Sallai, 1 gol atarken 6 da asist yaptı. İngiliz ekiplerinin, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Macar kanat oyuncusu için sezon sonunda da hamle yapması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi. Yeni transferler Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey, UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi. Galatasaray'a veda eden Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, listeden çıkarılan isimler oldu. Devre arasında Renato Nhaga ile Mönchengladbach'tan alınan 18 yaşındaki Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen yeni listede kendilerine yer bulamadı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak. Galatasaray, yeni transferleri Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'i bu maçlarda ve olası ilerleyen turlarda kullanabilecek