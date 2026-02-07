Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un eli şimdi daha güçlü

Son3 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle eksiklerini tamamladı ve geniş bir rotasyon oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği gibi hemen hemen aynı kalitede iki farklı 11 oluşturuldu. Sezonu 3 kupayla tamamlamak isteyen Cimbom, böylece yıldızlar topluluğu kadrosunu daha alternatifli bir hale getirdi. Galatasaray, transfer döneminde Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i transfer etti.

KANAT ROTASYONU MÜTHİŞ

Bu hamlelerle birlikte Okan Buruk'un eli daha da güçlendi. Örneğin, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai gibi kaliteli kanat oyuncularına sahip olan Aslan, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner hamleleriyle rekabeti iyice kızıştırdı. Eski yıldızı Sacha Boey'un geri dönmesiyle savunmanın sağında da rekabet arttı. Singo ve Sallai de sağ bekte görev yapabiliyor. Genç Renato Nhaga da orta sahanın merkezinde Okan Buruk için yeni bir seçenek olacak. Galatasaray, kaleden forvet hattına kadar tüm mevkilerde alternatifli kadrosuyla rakipleri adına her zamanki gibi büyük tehdit oluşturacak.

ASLAN'DA RİZE MESAİSİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.