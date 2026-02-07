Fatih Tekke oyuncularından Samsun maçında galibiyet bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Samsunspor ile oynanacak maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptığı öğrenildi. Zor bir maça çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adamın, "Samsunspor ligin iyi takımlarından biri. Sahalarında da etkili oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Sizlerden iyi bir oyun ve mücadele bekliyorum. İddiamızı sürdürmek için kazanmamız gerekiyor. Bu maçta tek hedefimiz 3 puan olmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sözlerini sürdüren deneyimli hoca, "Sizin buradan 3 puanla ayrılacağınıza inanıyorum. Bunun için yeterli kaliteniz var. Buradan alacağımız 3 puanla geçen haftaki Antalyaspor beraberliğini telafi etmek zorundayız" dediği öğrenildi.öne sürüldü. Tekke'nin oyuncuları motive ettiği ve galibiyet için kenetlendikleri de gelen bilgiler arasında.

COŞKULU UĞURLAMA

Dnü Samsun'a giden Trabzonspor kafilesini Bordo-Mavili taraftarlar uğurladı. Taraftarlar takım otobüsü önünde teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek hediye etti. Futbolculara da destek tezahüratlarında bulunuldu.

Haber: Yunus Emre Sel