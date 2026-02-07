Beşiktaş Marsilya’nın Panamalı sağ beki ve Wolverhampton'un Fildişili stoperi kadrosuna kattı

Beşiktaş, sürpriz bir şekilde gündemine gelen Marsilya'nın Panamalı sağ beki Amir Murillo'yu renklerine bağladı. Dün İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, Murillo için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedelinin dışında 1 milyon euro da bonus ödemesi yapacak. Fransız ekibinin hocası De Zerbi ile tartışma yaşadıktan sonra rezerv takıma gönderilen Murillo, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmişti. Bu sezon 25 maçta süre alan tecrübeli futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ALANYA STARTI VERİLDİ

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

BAŞKANA TEŞEKKÜRLER

Murillo, havaalanında yaptığı açıklamalada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Transferimde emeği geçen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkaracağım. Güzel maçlar oynamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ AGBADOU'YA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın transferi için Wolverhampton ile uzun süre görüştüğü ve önceki gün 18+2 milyon euroya anlaşma sağladığı Emmanuel Agbadou dün sabah İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki Fildişili stoper havaalanında yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese çok teşekkür ediyorum.

Sahada her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı. Agbadou, sağlık kontrollerinin ardından 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.Agbadou bu sezon Wolverhampton ile çıktığı 17 maçta 2 asiste imza attı.