Trabzonspor daha önce anlaştığı Norveçli golcünün transferinde masadan kalktı

Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakkiçin yürütülen transfer görüşmeleri önemli bir aşamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı. Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptığı temaslarda prensip anlaşmasına varıldığı, ancak son detaylarda yaşanan pürüzlernedeniyle transferin sonuçlanmadığı öğrenildi.

ANLAŞMA OLMADI

Norveç Ligi'nde geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi birteklif sunduğu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edilmişti. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüşmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yaşanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı. Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayırtakviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçekleşmeyince hücum hattındaki tablo değişti. Bu gelişmeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu. Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karşılıklı olarak görüşmeleri sonlandırma kararı aldı.



MUSTAFAESKİHELLAÇZİRVEDE

Zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da yerli oyunculara verilen süre sınırlı kalırken, Mustafa Eskihellaç,aldığı bin 423 dakika süreyle hem Bordo-Mavililer'de hem de ligdeki sol bekler arasında zirvede yeraldı. 28 yaşındaki futbolcu istikrarı ile ön planda.

Haber: Yunus Emre Sel