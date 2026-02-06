Beşiktaş Devis Vasquez’i kadrosuna kattı

Beşiktaş, yeni kalecisini belirledi. Siyah-beyazlılar, AS Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, 27 yaşındaki file bekçisinin transferi için Roma ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağlandı. Vásquez, resmi işlemleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a geldi.