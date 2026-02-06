PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Devis Vasquez’i kadrosuna kattı

Beşiktaş, AS Roma’dan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez’i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı; 27 yaşındaki file bekçisi 32 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş, yeni kalecisini belirledi. Siyah-beyazlılar, AS Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, 27 yaşındaki file bekçisinin transferi için Roma ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağlandı. Vásquez, resmi işlemleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a geldi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Kolombiyalı eldiven, Beşiktaş'ta 32 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

