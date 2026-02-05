Yusuf Demir Rapid Wien ile anlaştı

Yusuf Demir, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Rapid Wien'e yeniden katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği ve A takım formasıyla çıkış yaptığı kulüpte yeniden forma giyecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA

Rapid Wien'de Yusuf Demir'i duygusal açıdan da farklı bir dönem bekliyor. 22 yaşındaki futbolcu, Avusturya ekibinde kardeşi Furkan Demir ile birlikte forma giyecek. Yusuf Demir'in takımda 22 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.