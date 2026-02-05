Yusuf Demir Rapid Wien ile anlaştı
Galatasaray ile yollarını ayıran Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu. Genç futbolcu, kariyerine başladığı kulüp olan Rapid Wien’e geri döndü. Avusturya temsilcisi, transferi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak 22 yaşındaki oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yusuf Demir, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Rapid Wien'e yeniden katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği ve A takım formasıyla çıkış yaptığı kulüpte yeniden forma giyecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA
Rapid Wien'de Yusuf Demir'i duygusal açıdan da farklı bir dönem bekliyor. 22 yaşındaki futbolcu, Avusturya ekibinde kardeşi Furkan Demir ile birlikte forma giyecek. Yusuf Demir'in takımda 22 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.