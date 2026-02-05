Samsunspor’a konuk olacak Trabzon zorlu maçta kayıp yaşamak istemiyor

Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında alınan beraberliğin ardından zirve yarışında yara alan Bordo-Mavililer, Samsunspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fethiyespor maçı sonrası, "Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir beş haftaya giriyoruz" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Fatih Tekke, bu sürecin ilk ve en önemli adımının Samsunspor karşılaşması olduğunu vurgulamıştı.

Kupadaki maç sonrası bireysel yeteneklerin daha fazla ön plana çıkması gerektiğine dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adamın, Samsunspor maçı öncesinde tecrübeli futbolcularla bire bir görüşmeler yapması bekleniyor. Ligde 42 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem sıralamadaki yerini korumayı hem de zirveyle arasındaki puan farkını yeniden eritmeyi hedefliyor.

Haber: Yunus Emre Sel