Pep Guardiola'nın İsrail tepkisi sonrası tehdit!

Greater Manchester ve Bölgesi Yahudi Temsilciler Konseyi (JRC), Guardiola'nın açıklamalarının ardından yazılı bir metin yayımlayarak İspanyol teknik adama kullandığı dil konusunda daha dikkatli olması yönünde çağrıda bulundu.

Pep Guardiola (EPA)

"SÖZLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN" MESAJI

Konsey açıklamasında, dünya genelinde Yahudi toplumunun maruz kaldığı saldırılara dikkat çekilerek kamuoyunda etkili isimlerin uluslararası siyasi meseleler hakkında konuşurken daha özenli olması gerektiği çıkışı yaptı.

Açıklamada Guardiola'nın değerlendirmelerinin "iyi niyetli" olabileceği belirtilirken, teknik adamın uluslararası siyasi konular yerine futbola odaklanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Guardiola'nın son dönemde Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında iki kez konuştuğu ancak Yahudi toplumuna yönelik saldırılar konusunda aynı ölçüde dayanışma mesajı vermediği iddiasına yer verildi.