Pep Guardiola'nın İsrail tepkisi sonrası tehdit!
İngiltere’de Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Filistin ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin sözleri gündemin merkezine oturdu. Tecrübeli teknik adamın Gazze’de yaşananlara dair yaptığı insani değerlendirmeler sonrasında İngiliz Yahudi kuruluşlarından tepki geldi.
Greater Manchester ve Bölgesi Yahudi Temsilciler Konseyi (JRC), Guardiola'nın açıklamalarının ardından yazılı bir metin yayımlayarak İspanyol teknik adama kullandığı dil konusunda daha dikkatli olması yönünde çağrıda bulundu.
"SÖZLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN" MESAJI
Konsey açıklamasında, dünya genelinde Yahudi toplumunun maruz kaldığı saldırılara dikkat çekilerek kamuoyunda etkili isimlerin uluslararası siyasi meseleler hakkında konuşurken daha özenli olması gerektiği çıkışı yaptı.
Açıklamada Guardiola'nın değerlendirmelerinin "iyi niyetli" olabileceği belirtilirken, teknik adamın uluslararası siyasi konular yerine futbola odaklanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Guardiola'nın son dönemde Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında iki kez konuştuğu ancak Yahudi toplumuna yönelik saldırılar konusunda aynı ölçüde dayanışma mesajı vermediği iddiasına yer verildi.
GUARDIOLA'NIN SÖZLERİ
Pep Guardiola, Newcastle United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Gazze'de yaşananlara dair duygusal ifadeler kullanmıştı. Deneyimli teknik adam, haksızlık karşısında konuşmanın bir sorumluluk olduğunu belirterek masum sivillerin hayatını kaybetmesinin kendisini derinden etkilediğini söylemiştii.