Beşiktaş kupada Kocaeli deplasmanında liderliği garantilemek istiyor!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele 18.00'de start alacak. A Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kupada 2'de 2 yapan Siyah-Beyazlılar, Kocaeli maçından da galibiyetle ayrılıp gruptaki liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllanidışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler