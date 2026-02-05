Beşiktaş kupada Kocaeli deplasmanında liderliği garantilemek istiyor!
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bugün saat 18.00’de Kocaelispor’a konuk olacak. Zorlu maç A Spor’dan yayımlanacak
Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele 18.00'de start alacak. A Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kupada 2'de 2 yapan Siyah-Beyazlılar, Kocaeli maçından da galibiyetle ayrılıp gruptaki liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllanidışında eksik oyuncu bulunmuyor.