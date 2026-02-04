Kara Kartal yeni 10 numarasını buldu: Olaitan

Beşiktaş yeni 10 numarasını buldu. Siyah-Beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan'ı 5+1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki Beninli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Siyah-Beyazlılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş tarihinin ilk Beninli oyuncusu olan Olaitan, bu sezon Göztepe formasıyla 18 maça çıktı. 23 yaşındaki 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 997 dakika sahada kalıp 2 kez gol sevinci yaşadı. Dripling yeteneği ve uzaktan attığı etkili şutlarla ön plana çıkan Olaitan'ın Siyah-Beyazlı takımın orta sahasına dinamizm katması ve skor gücünü artırması bekleniyor.

KARTAL 10'A KAVUŞTU

Beşiktaş'ınyeni yıldızı, havalanındaobjektiflereKartal pençesiyaparak pozFORVET ARAYAN BEŞİKTAŞ SONUNDA ARADIĞINI BULDU! verdi.