Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve durumu yakından takip edilen 20 yaşındaki süper yetenek, Çarşamba günü yapılan kritik antrenmanda sahne aldı. Takımla birlikte çalışmalara katılarak antrenmanın bir bölümünde yer alan Kenan Yıldız, sergilediği istekli görüntüyle hazır olduğunun mesajını verdi. Sağlık heyetinin olumlu raporu ve oyuncunun özverisi sonucunda, Atalanta ile oynanacak kader maçının kamp kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Bu gelişme, kupa yolunda hata yapmak istemeyen Juventus cephesinde büyük bir moral kaynağı oldu.

SON SÖZÜ LUCIANO SPALLETTİ SÖYLEYECEK Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve teknik ekibi, genç oyuncunun fiziksel durumunu maç saatine kadar gözlemleyerek nihai kararı verecek. Spalletti'nin, oyuncusunu riske etmek istemediği ancak turun geçilmesi adına Kenan'ın yaratıcılığına ihtiyaç duyduğu, bu iki denklem arasında ince bir strateji belirleyeceği vurgulanıyor.