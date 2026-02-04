Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci! Galatasaray maçında oynayacak mı?
Çizme futbolunun dev kulübü Juventus’ta, İtalya Kupası çeyrek finali heyecanı yaşanırken gündemin bir numaralı maddesi milli gururumuz Kenan Yıldız oldu. Perşembe günü zorlu rakibi Atalanta ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle yürekleri ağza getiren genç yıldızdan gelen son haberler teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Torino ekibinin tesislerinde maç öncesi gerçekleştirilen son taktik provada yaşananlar, Kenan Yıldız’ın sahalara dönüş sinyali olarak yorumlandı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve durumu yakından takip edilen 20 yaşındaki süper yetenek, Çarşamba günü yapılan kritik antrenmanda sahne aldı. Takımla birlikte çalışmalara katılarak antrenmanın bir bölümünde yer alan Kenan Yıldız, sergilediği istekli görüntüyle hazır olduğunun mesajını verdi. Sağlık heyetinin olumlu raporu ve oyuncunun özverisi sonucunda, Atalanta ile oynanacak kader maçının kamp kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Bu gelişme, kupa yolunda hata yapmak istemeyen Juventus cephesinde büyük bir moral kaynağı oldu.
SON SÖZÜ LUCIANO SPALLETTİ SÖYLEYECEK
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve teknik ekibi, genç oyuncunun fiziksel durumunu maç saatine kadar gözlemleyerek nihai kararı verecek. Spalletti'nin, oyuncusunu riske etmek istemediği ancak turun geçilmesi adına Kenan'ın yaratıcılığına ihtiyaç duyduğu, bu iki denklem arasında ince bir strateji belirleyeceği vurgulanıyor.
ZORLU VİRAJ VE GALATASARAY DETAYI: RİSK ANALİZİ YAPILIYOR
İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Tuttosport, Juventus'taki Kenan Yıldız gündemini manşetlerine taşırken, teknik heyetin karar mekanizmasını etkileyecek kritik fikstüre dikkat çekti. Haberde, Juventus'un Atalanta maçının hemen ardından Lazio ve Inter gibi dev rakiplerle karşılaşacağı, sonrasında ise Avrupa arenasında temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı hatırlatıldı. Luciano Spalletti ve ekibinin, bu yoğun ve yıpratıcı maç trafiğini göz önüne alarak Kenan Yıldız'ı Atalanta karşısında ne kadar süreyle kullanacaklarına dair stratejik bir planlama yaptığı ifade edildi. Galatasaray maçı öncesi yıldız ismin tam kapasiteyle hazır olması hedefleniyor.
BU SEZONUN PARLAYAN YILDIZI: İSTATİSTİKLERİ BÜYÜLÜYOR
Juventus formasıyla bu sezon adeta fırtına gibi esen Kenan Yıldız, istikrarı ve skora katkısıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 31 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına yaptığı 8 asistle toplamda 17 gole doğrudan etki etti. Genç yıldızın bu performansı, hem Juventus'un şampiyonluk yürüyüşünde hem de kupa hedeflerinde kilit rol oynamaya devam ediyor