Galatasaray kupada sahne alıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında bugün Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan yayımlanacak mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor. Galatasaray, ilk haftada Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara şans tanıyacak.

