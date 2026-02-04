Galatasaray Gineli orta sahanın transferinde sona yaklaştı

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'un da istediği Casa Pia'da forma giyen Gineli futbolcu Renato Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibi ve oyuncuyla yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı.

KURALA UYUYOR

Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Taraflar arasında son görüşmelerin yapıldığı ve 18 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. TFF'nin belirlediği 23 yaş altı yabancı oyuncu kuralına da uyan Nhaga bu sezon ligde son sırada yer alan Casa Pia ile 21 maça çıktı.

6 MAÇTA OYNADI

Genç yetenek söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Nhaga Gine Milli Takımı ile 6 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar yüksek potansiyele sahip Nhaga'dan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

YİNE YENİKAPI'DA KUTLAYACAĞIZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Fotoğrafları oyladıktan sonra açıklamalarda bulunan Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

CAN GÜNER'DE MUTLU SON YAKIN

Galatasaray, Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i kış transfensfer döneminde kadrosuna katmak için Alman ekibiyle anlaştı. Cimbom, yarın İstanbul'a gelmesi beklenen genç oyuncu için 300 bin euro bonservisin dışında 100 bin euro da bonus ödeyecek.