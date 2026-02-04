Futbolseverler müthiş heyecana A Spor’da ortak oldu

Trabzon Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiye'yi evinde 3-0 yendi. 30. dakikada Ernest Muçi, ceza sahasına ortaladı. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 43'te Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda top Arda'da kaldı. Bordo- Mavililer ilk yarıda yüzde 72 topla oynama yüzdesi yakaladı. 8 şut buldu ve 2'si isabetliydi. 63'te Fethiye Raşit ile golü buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 69'da Muçi ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 77'de Pina kale önüne ortaladı. Onuachu tamamladı: 2-0. 79'da Nwakaeme, klas bir vuruşla skoru belirledi. Fırtına, 2. galibiyetini elde etti.

Trabzonspor'unArnavut yıldızı Muçi, Fethiye maçının yıldızıydı. Başarılı futbolcu, yine müthiş bir gole imza attı ve açılışı yaptı. Onuachu'nun attığı golün ise hazırlayıcısıydı. Pina'yı müthiş kaçırdı. Yeşil Burunlu oyuncu da Onuachu'yu topla buluşturdu ve sonrasında gol geldi. Muçi, Nwakaeme'nin attığı golde ise asisti yapan isim oldu. Bu sezon müthiş oynayan Arnavut yıldız, istatistikleriyle göz dolduruyor.

ZUBKOV DERBİYİ KAÇIRABİLİR!

Trabzonspor'da Zubkov'da alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiği açıklandı. Fethiye'ye karşı forma giyemeyen Ukraynalı yıldız, Samsunspor maçında da görev yapamayacak. Zubkov'un 14 Şubat'taki Fenerbahçe maçında oynaması çok zor.