Fransız yıldız bugün büyük ihtimalle Fener’li olacak

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu... Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante konusunda aksiyon filmlerini aratmayan olaylar yaşandı. Önceki gece Kante konusunda Al Ittihad'la her konuda anlaşmaya varılmıştı. Taraflar, Fransız yıldıza karşılık En Nesyri'nin de Suudi kulübüne gidişi konusunda da el sıkışmıştı.

EVRAKLAR SİSTEME GEÇ GİRDİ

Ancak herkes resmi imzaları beklerken büyük bir şok yaşandı. Al Ittihad transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala gerekli evrakları sisteme geç girince iki transfer de yattı. Fenerbahçe bunun üzerine, "Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

KANTE'DEN TARİHE GEÇECEK REST

Herkes büyük bir hayal kırıklığına uğrarken gece flaş bir olay daha yaşandı. Kante, Al Ittihad'a rest çekti ve "Beni bırakmazsanız bir daha bu takımın formasını giymem" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Fransız yıldızın yeniden Fenerbahçe'ye transferi için umut belirdi. Bu arada Sarı- Lacivertliler'in Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Al İttihad'a transfer oldu.

KUPA MESAİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.