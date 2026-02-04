Forvet arayan Beşiktaş sonunda aradığını buldu!

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar Genk forması giyen Güney Koreli Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı. Geçtiğimiz hafta Belçika ekibine yaptığı 12 milyon euroluk teklif reddedilen Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı sonrası teklifini bonuslarla birlikte 15 milyon euroya çıkardığı ve bu teklifin kabul edildiği öğrenildi. Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek olan 24 yaşındaki forvet ile 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon Genk formasıyla 32 maça çıkan Güney Koreli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güney Kore Milli Takımı formasını da 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh bu süreçte ülkesi adına 6 gol kaydetti. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken yıldız oyuncuya güncel verilere göre 7 milyon euro değer biçiliyor.

MESLIER SÜRPRİZİ

Transfer dönemi sona ermeden bir kaleci takviyesi yapmayı planlayan ve Chelsea'den Jörgensen'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar'ın, Leeds United forması giyen Fransız kaleci Illan Meslier'ın menajeriyle bir görüşme yapıp sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Siyah- Beyazlılar'ın 26 yaşındaki eldiven için bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon Perri ve Darlow'un arkasında yedek bekleyen Meslier, henüz forma şansı bulamadı. Illan Meslier'in Leeds ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.