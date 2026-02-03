Zeki Çelik için Liverpool devrede!

İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre Zeki Çelik için birden fazla kulüp nabız yokluyor. Haberde, Premier Lig devi Liverpool'un da milli futbolcuyu yakından takip eden ekipler arasında yer aldığı ifade edildi.

Roma cephesinin ise artan ilgiye karşı oyuncunun sözleşme durumunu güvence altına almak istediği belirtiliyor.