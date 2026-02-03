Zeki Çelik için Liverpool devrede!
AS Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübünün, 28 yaşındaki oyuncuya kısa süre içerisinde resmi bir kontrat yenileme teklifi sunması bekleniyor. Ancak Liverpool da deneyimli beki kadrosuna katmak adına devreye girdi.
Giriş Tarihi:
İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre Zeki Çelik için birden fazla kulüp nabız yokluyor. Haberde, Premier Lig devi Liverpool'un da milli futbolcuyu yakından takip eden ekipler arasında yer aldığı ifade edildi.
Roma cephesinin ise artan ilgiye karşı oyuncunun sözleşme durumunu güvence altına almak istediği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta görev aldı. Milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvendiği isimler arasında yer alan Zeki'nin geleceği, yapılacak sözleşme görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.