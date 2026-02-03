Yönetim dünyaca ünlü Fransız yıldızın transferini bitirdi

Fenerbahçe, uluslararası arenada büyük yankı uyandıracak bir transferhamlesine imza attı. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Transfer sürecini hızlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden resmi onay beklerken zaman kaybetmemek adına önemli bir adım attı. Bu doğrultuda Kante, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Sarı-Lacivertliler beklenen resmi onayı da alarak transferde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Suudi Arabistan Lig Yönetimi'nin onay vermesiyle birlikte Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin önünde engel kalmadı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve bugün imza atması bekleniyor.

