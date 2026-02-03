Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Kalyon İnşaat
Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Kalyon İnşaat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, paralimpik milli sporcular Abdullah Kayapınar ve Döndü Yeşilyurt ile her iki kurumun yönetim kurulu üyeleri katıldı.
PARİS 2024'TEN LOS ANGELES 2028'E UZANAN YOLCULUK
İmza töreninde konuşan Murathan Kalyoncu, ana sponsorluk sürecinin Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda başladığını ve Los Angeles 2028'i kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti. Kalyoncu, bu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk değil, paralimpik sporcularla ortak değerlerde buluşulan uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak gördüklerini ifade etti.
Paralimpik sporcuların azim, kararlılık ve inançlarıyla topluma ilham verdiğini vurgulayan Kalyoncu, bu mücadelenin gerçek başarının sınır tanımadığını gösterdiğini dile getirdi.
"SINIRLARI AŞMAK" VURGUSU
Kalyon İnşaat'ın projelerinde sıkça kullandığı "sınırları aşmak" ifadesinin, paralimpik sporcularla birlikte çok daha güçlü bir anlam kazandığını belirten Kalyoncu, bu iş birliğinin toplumsal gelişim, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışının doğal bir yansıması olduğunu söyledi.
BU BİR YOL ARKADAŞLIĞI
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise Kalyon ailesiyle yapılan ana sponsorluk anlaşmasının yalnızca bir iş birliği değil, ortak değerler etrafında kurulan uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olduğunu vurguladı.
Kalyon ailesinin sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve spora destek alanlarında uzun yıllardır öncü rol üstlendiğini ifade eden Aksu, bu desteğin paralimpik farkındalığı ve toplumsal dönüşümü güçlendireceğini belirtti.
DESTEK BÜYÜK BİR GÜÇ
Para Judo Milli Sporcusu Döndü Yeşilyurt, Kalyon İnşaat ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile aynı çatı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Halter ve judo branşlarında elde ettiği dünya ve Avrupa başarılarını hatırlatan Yeşilyurt, Los Angeles 2028 hedefi doğrultusunda yoğun bir hazırlık sürecine girdiklerini ifade etti.
Yeşilyurt, verilen desteğin yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi olarak da sporculara büyük güç kattığını vurguladı.
YOLCULUK EMEK HİKÂYESİ
Para Halter Milli Sporcusu Abdullah Kayapınar ise spora başlama hikâyesinin 2013 yılında Sivas'ta yaşadığı bir tesadüfle başladığını anlattı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanılan gümüş madalyanın yıllara yayılan emeğin sonucu olduğunu belirten Kayapınar, Kalyon ailesinin desteğinin sporcular için önemli bir moral kaynağı olduğunu söyledi.
Tören, sponsorluk sözleşmesinin imzalanmasının ardından Murat Aksu'nun Murathan Kalyoncu'ya Milli Takım forması takdim etmesi ve gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.