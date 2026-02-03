Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Kalyon İnşaat

BU BİR YOL ARKADAŞLIĞI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise Kalyon ailesiyle yapılan ana sponsorluk anlaşmasının yalnızca bir iş birliği değil, ortak değerler etrafında kurulan uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olduğunu vurguladı.

Kalyon ailesinin sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve spora destek alanlarında uzun yıllardır öncü rol üstlendiğini ifade eden Aksu, bu desteğin paralimpik farkındalığı ve toplumsal dönüşümü güçlendireceğini belirtti.