Nijeryalı yıldız rekorlarla adeta dalga geçiyor!

Victor Osimhen gollerini atıyor, Galatasaray kazanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı yıldızı, ortaya koyduğu performansla adeta damgasını vuruyor. Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta rakip savunmaların korkulu rüyası olan Osimhen, "Aslan Kral" lakabını sahada sonuna kadar hak ediyor. 26 yaşındaki yıldız santrfor, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı ve 51 gol kaydetti. Osimhen 0,84 ortalama yakaladı. Nijeryalı yıldız, kulüp tarihinin efsane golcülerinden Tanju Çolak'ın ardından "maç başına en fazla gol atan" ikinci futbolcu oldu. YABANCILARIN ZIRVESINDE!

Tanju Çolak, 15 maçta attığı 137 golle 0.91'lik ortalama yakaladı. Osimhen ise 93 dakikada 1 gol istatistiğiyle, maç başına en fazla gol atan futbolcular arasında "birinci yabancı futbolcu" olarak öne çıkıyor. Son 4-0 kazanılan Kayseri maçında Nijeryalı yıldız, rakip ağları bir kez havalandırarak galibiyete katkı sağladı. Osimhen, bir golcü değil; zaferlerin mimarı.

