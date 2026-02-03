Galatasaray’da 6 numara hamlesi! Svanberg için kolları sıvadı

Avrupa'ya listelerin verilmesine 2 gün kala Galatasaray'da 6 numara belirsizliği sürüyor. Başkan Dursun Özbek'in yüksek maliyetli isimleri veto etmesi sonrasında farklı alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta forma giyen Mattias Svanberg'le anlaşma sağladı. Alman ekibini sezon sonuna kadar kiralama teklifiyle ikna eden Galatasaray'ın iki isimle daha temasta olduğu öğrenildi. Bu ismilerin, yine Wolfsburg'da görev yapan Vini Souza ve Djurgarden'da forma giyen Matias Siltanen olduğu belirlendi. Sarı-kırmızılılar bugün de listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürdükten sonra 6 numara transferi için kesin kararını verecek.

